ALLEMAGNE Aucun problème pour Manuel Neuer

Absent durant la quasi-intégralité de la saison pour cause de blessure au pied, Manuel Neuer a finalement été sélectionné par Joachim Löw pour disputer la Coupe du monde avec l'Allemagne. Titularisé avec la Mannschäft lors de la défaite contre l'Autriche (2-1) en préparation, il a rassuré les observateurs. Pressenti pour défendre les cages allemandes durant la compétition, il a donné des nouvelles sur son état de santé après avoir été interrogé par ARD: «Je suis optimiste, je n'ai absolument aucun problème et aucune douleur et je n'ai pas de déséquilibre. J'ai été très positif dans le passé et la tension a toujours été bonne, les contrôles ont toujours été très bons, et j'ai obtenu l'accord du corps médical».