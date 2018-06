AUDIENCE TV Carton plein sur TF1

Le choc entre Portugal et l'Espagne a été suivi par 8,16 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 37,7% de PDA. C'est un score presque aussi magistral que le triplé de Ronaldo. A titre de comparaison, les deux derniers matchs de l'équipe de France, contre l'Irlande et contre les Etats-Unis avaient réuni respectivement 6,8 millions et 7,3 millions de personnes. A noter également que le debrief d'après match présenté par Denis Brogniart sur TF1, entre 22h et 23h, a intéressé 3 millions de personnes.