AVEC UN PENALTY RATÉ DE MESSI L'Argentine trébuche face à l'Islande

A l'issue d'une rencontre très disputée, l'Argentine et l'Islande ont partagé les points (1-1), hier, dans un match comptant pour le groupe D de la Coupe du monde.

La rencontre débutait sur un rythme endiablé avec deux équipes qui n'hésitaient pas à partir à l'abordage. Les Islandais étaient d'ailleurs tout proches d'ouvrir la marque mais Bjarnason ne profitait pas de la relance totalement ratée de Caballero. Dans une ambiance exceptionnelle à Moscou, la formation nordique tenait le choc et faisait preuve d'agressivité pour repousser les vagues argentines, de plus en plus fortes. Mais à force de subir, la sentence tombait: en pivot, dos au but, Agüero envoyait un boulet de canon dans la lucarne droite de Halldorsson (1-0, 19e). Une joie de courte durée. Sur une action initiée par Gylfi Sigurdsson, Finnbogason remettait les pendules à l'heure sur un but de renard (1-1, 23e). Une intensité incroyable, aucun temps-mort, des situations chaudes... Les deux équipes laissaient leur vie sur le terrain et offraient un superbe spectacle. Le seul qui n'arrivait finalement pas à tirer son épingle du jeu, c'était Messi. Malgré des passes dans l'intervalle souvent judicieuses, La Pulga avait le droit à un traitement spécial des Vikings, toujours à trois pour l'arrêter. Au retour des vestiaires, ça ne s'arrangeait pas pour le Barcelonais. En effet, Meza obtenait un penalty généreux après une légère faute de Magnusson... manqué par le quintuple Ballon d'or, qui butait sur un Halldorsson impérial!

Un fait de jeu qui enhardissait les hommes de Heimir Hallgrímsson, de plus en plus agressifs sur le porteur du ballon. Ce dernier se nommait souvent Messi, qui poursuivait ses tentatives de rush, seul, devant des partenaires qui ne proposaient aucune solution! L'entrée de Pavon, dans le dernier quart d'heure, apportait de la fraîcheur dans le secteur offensif de l'Albiceleste.

Le joueur pisté par le PSG aurait même pu obtenir un penalty pour un accrochage avec un défenseur islandais, en vain. Poussée par des supporters remontés à bloc, l'Argentine passait tout près de la victoire mais Messi manquait le cadre sur sa frappe à l'entrée de la surface. Un match nul logique entre deux équipes qui ont eu des occasions mais qui n'ont pas su se montrer plus tueuses.



Tribunes vides

La FIFA enquête

La FIFA n'a pas apprécié de voir un stade quasiment vide, lors du match Egypte-Uruguay (0-1). Au point qu'elle en a ouvert une enquête. Selon L'Equipe, l'instance s'interroge sérieusement sur le fait que l'enceinte de Iekaterinbourg n'affichait pas complet, vendredi. Les places restées vides devraient être occupées par des personnes de nationalité russe, révèle le quotidien. Une enquête a été ouverte.