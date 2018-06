BELGIQUE Laurent Ciman quitte le groupe

Laurent Ciman, joker médical de Roberto Martinez après les pépins physiques de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, a quitté le groupe des Diables Rouges hier matin pour retourner en Belgique. Le défenseur central du Los Angeles FC restera en stand-by jusqu'à aujourd'hui à 17h, annonce l'Union belge de football via le compte Twitter des Diables Rouges. En effet, la FIFA permet à chaque sélectionneur national d'utiliser son joker médical jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi de son premier match de groupe. Martinez a tenu à «remercier le professionnalisme» du défenseur et souligner «sa contribution à la préparation de l'équipe en vue du Mondial».