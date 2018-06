BRÉSIL Lula consultant sportif depuis sa prison

L'ex-président brésilien Lula, incarcéré depuis deux mois pour corruption, entamera la semaine prochaine une nouvelle carrière de consultant sportif, commentant par écrit l'actualité de la Coupe du monde pour une chaîne de télévision locale de Sao Paulo. «Nous avons un nouveau consultant exclusif, Luiz Inacio Lula da Silva. Ce n'est pas une blague», a affirmé dans une vidéo sur Facebook José Trajano, présentateur de l'émission quotidienne à laquelle l'icône de la gauche participera à distance, une information confirmée par l'Institut Lula. Une première chronique lundi. «Il va nous écrire ses impressions et nous les envoyer. Nous les mettrons à l'écran, entre guillemets, et elles seront lues à l'antenne», a ajouté ce journaliste sportif de 71 ans très respecté au Brésil, ex-directeur de la chaîne Espn Brasil et militant de gauche notoire. La première chronique du consultant-prisonnier Lula sera lue lors de l'émission de demain, au lendemain du premier match du Brésil en Russie, contre la Suisse, sur la chaîne TVT, liée au syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, qu'il a présidé dans les années 1970.