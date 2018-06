IL VISE LA VICTOIRE FINALE AVEC LA SELEÇAO Neymar dévoile ses ambitions

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Neymar en raison de l'intérêt du Real Madrid pour ses services. Mais on a eu tendance à oublier que la star de la Canarinha sera surtout l'un des joueurs majeurs de ce Mondial russe, dans lequel le Brésil fait partie des grands favoris.

Bien accompagné par Philippe Coutinho, Gabriel Jesus ou Roberto Firmino, le Parisien est attendu au tournant. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Desimpedidos, il a évoqué ses ambitions.

L'ancien joueur du FC Barcelone s'est notamment comparé à Cristiano Ronaldo, auteur de débuts fracassants face à la sélection espagnole, et Lionel Messi, lui aussi attendu de pied ferme. «Je sens que je suis le meilleur joueur du monde. Messi et Cristiano Ronaldo sont sur une autre planète, donc je suis le numéro un», a-t-il lancé sur le ton de l'humour, avant de passer aux choses sérieuses.

«Je ne veux pas être le meilleur du monde, je veux gagner le Mondial. Je suis préparé pour tout faire dans cette Coupe du monde et atteindre ma meilleure version. Je tente toujours d'être dans le top, parmi les meilleurs», a expliqué la star du Paris Saint-Germain, qui a également confié avoir gagné en maturité au cours de ces derniers mois. Il est d'ailleurs revenu sur la blessure qui l'a éloigné des terrains pendant quelques mois. «Je suis très bien, dans un état parfait. Au début, j'avais même peur de frapper dans le ballon, mais c'est déjà oublié», a ajouté celui qui avait inscrit un superbe but en amical face à l'Autriche et qui sera donc à son meilleur niveau physique pour ce rendez-vous russe. Rendez-vous ce soir à 19h face à la Suisse pour l'entrée en matière de la Canarinha et de Neymar.