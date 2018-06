MEXIQUE Salcedo avertit la Mannschaft

«Personne n'est invincible, mais ils sont très supérieurs à nous», a déclaré le défenseur mexicain Carlos Salcedo, à quelques heures de l'entrée en lice de son équipe dans le Mondial face aux champions en titre allemands. «Pour que ce ne soit pas mal interprété, parce que vous aimez bien ça, on parle beaucoup d'eux et on les considère comme nettement supérieurs. Mais personne n'est imbattable. Dans le football, les différences de niveau se sont resserrées et il y a beaucoup de facteurs», a-t-il expliqué. «Il n'y a que deux ou trois joueurs qui peuvent marquer deux ou trois buts par match, Messi, Ronaldo et Neymar, qui peuvent faire basculer le match sur un exploit individuel. On se voit faire un bon match, réaliser un grand résultat et je crois que l'équipe est prête à faire de grande choses», a encore ajouté Salcedo, qui évolue en Bundesliga, à Francfort.