Ronaldo stratosphérique!

Par Mohamed BENHAMLA -

L'arrêter est, depuis des années, un exercice des plus ardus. Les gardiens de but et défenseurs sont unanimes à l'avouer. Lui, c'est le «génie» portugais, Cristiano Ronaldo. Vendredi soir, il a scellé un triplé face à l'Espagne, dont un somptueux coup franc in extremis, pour arracher le nul (3-3) dans un derby ibérique de folie à Sotchi. En dépit de ce score, qui n'arrange aucun des deux antagonistes, chacun trouvera des raisons de se réjouir vu le scénario de ce match, «âpre, échevelé et intense». Ronaldo n'a pas tardé à faire parler de lui pour ce qu'il fait de mieux: jouer au football. Il a battu, à cette occasion, de nouveaux records, devenant le premier joueur à marquer dans 8 grands tournois internationaux consécutifs, en plus d'être le quatrième joueur à marquer dans 4 Coupes du monde différentes, aux côtés du Brésilien Pelé et les deux Allemands Klose et Seeler. Le Lusitanien est, de plus, le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé en Coupe du monde, du haut de ses 33 ans et 4 mois.

Et cette nouvelle prestation stratosphérique de Ronaldo intervient dans des circonstances un peu particulières pour lui. Elle intervient, en effet, au moment où les doutes ne cessent de s'accentuer autour de son avenir au Real ainsi que ses démêlés fiscaux en Espagne, qui devraient se solder par une lourde amende, laquelle s'élèverait à quelque 18,8 millions d'euros.

Ce qu'a réalisé Ronaldo en cette soirée du vendredi n'a laissé personne indifférent, même les Espagnols eux-mêmes. En témoignent le titre en Une de Marca «Cristiano nous gâche le début», ou encore «Nous n'avons pas gagné par manque de Cristiano» du côté de AS. Les joueurs de la Roja ainsi que leur entraîneur, Fernando Hierro - venu en pompier après le limogeage de Lopetegui -, ont également rendu hommage à celui qu'ils côtoient régulièrement, que ce soit en club ou sur les pelouses espagnoles et européennes. «Dans l'attitude, nous avons montré beaucoup de belles choses. Mais quand vous avez en face de vous un joueur capable de réaliser ce que Ronaldo a fait, c'est tout de suite plus compliqué», a déclaré Hierro. Cela veut tout dire... Son sélectionneur Fernando Santos le voit d'ailleurs aller plus loin encore: «s'il dispute aussi le Mondial au Qatar en 2022, il y marquera sans doute aussi». Plusieurs anciens joueurs internationaux se sont enthousiasmés, pour leur part, sur Twitter de la performance de Ronaldo. Le plus marquant, reste sans doute celui de l'Anglais Rio Ferdinand, son ancien équipier à Manchester United. «Je ne peux plus respirer... C'est illégal ce que fait Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde en Russie», lit-on sur le compte de l'ancien capitaine des Three Lions. Toujours du côté des anciens joueurs anglais, Gary Neville a fait plus sobre: «fantastique». Le principal concerné avait, lui, logiquement le sourire à la fin de la rencontre mais s'est montré réaliste, ne voulant pas s'enflammer. Pour lui, le plus important n'est pas sa prestation individuelle, mais celle de son équipe, «qui a obtenu un nul contre un des grands favoris de ce Mondial». Désormais, les prochains adversaires du Portugal sont prévenus, à commencer par le Maroc, mercredi prochain.





Programme daujourdhui



13h Costa Rica - Serbie



16h Allemagne - Mexique



19h Brésil - Suisse