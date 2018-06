BIEN PLUS QU'UN MATCH DE FOOT La Russie écrase l'Arabie saoudite

Par Saïd MEKKI -

Tout le monde à terre

Lorsqu'on a vu le dernier match amical de la sélection saoudienne de football, pourtant perdu face à l'Allemagne (2-1), on s'est dit que cette sélection drivée par le technicien espagnol, Juan Antonio Pizzi, va certainement aller très loin dans ce Mondial russe.

Et quelle fut grande la surprise de découvrir que finalement cette sélection saoudienne est vraiment trop faible pour participer à un Mondial. La défaite (5-0) reflète parfaitement la faiblesse de cette sélection saoudienne. Certes, les Saoudiens ont débuté le match avec une bonne maîtrise et une volonté de gagner, mais, au fond ce n'était que de la poudre aux yeux. Car, devant une «nouvelle» sélection russe qui n'a gagné aucune de ses rencontres durant le dernier semestre, perdre sur ce score reste «humiliant».



Quand la «politique» s'en mêle!

Et là, il faut bien faire remarquer que les responsables saoudiens ont mis le paquet pour la préparation de leur sélection nationale. Rien n'a été laissé au hasard, eux qui ont voulu saisir l'occasion de ce Mondial pour redorer le blason, non pas du football saoudien, mais surtout de leurs politiques. Encore faut-il relever que la politique s'est bien mêlée au football à l'échelle mondiale où on «marchande» politiquement avec le sport. Sinon, comment expliquer, à titre d'exemple, ses bonnes relations politiques entre le Maroc et l'Arabie saoudite alors qu'en sport, cette dernière a voté contre la candidature marocaine pour l'obtention de l'organisation du Mondial 2026. Et la meilleure preuve de cette «ingérence» dans le football, c'est le fait que les autorités sportives saoudiennes aient affirmé vendredi qu'elles allaient demander des comptes à des joueurs de la sélection au lendemain de cette déroute. La FIFA devrait donc se pencher sur ce cas puisqu'elle refuse toute ingérence dans le football par les responsables politiques! Le chef de l'autorité sportive saoudienne Turki al-Cheikh, dont le pays a dépensé plusieurs milliards de dollars pour renforcer son influence dans le monde du football, a dit assumer «la pleine responsabilité» de la défaite, tout en s'en prenant aux joueurs. «Nous avons tout fait pour eux (...), nous leur avons fourni la meilleure équipe d'entraîneurs», a-t-il ainsi assuré dans une vidéo postée sur Twitter. «Que personne ne me dise que Pizzi n'est pas un entraîneur renommé. Ce sont nos joueurs, ils n'ont même pas fait 5% de ce qu'on leur demandait, c'est une réalité que nous devons admettre». Et il ne faut pas perdre de vue surtout que c'est sous les yeux du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui assistait à la rencontre aux côtés du président russe Vladimir Poutine, que l'Arabie saoudite a été humiliée par la Russie.



Des joueurs trop gâtés!

Pour revenir à la sélection saoudienne de football, il faut reconnaître que sur le plan technique, les tares de cette sélection drivée par Pizzi sont nombreuses. Il y a d'abord un gardien de but Al Mayouf qui est complètement passé à côté de sa mission. En voyant ses réactions sur les 5 buts marqués, on doute vraiment de ses capacités techniques notamment sur ses placements. En défense, Hosawi et toute sa ligne défensive ont montré des faiblesses criardes alors que du côté de l'attaque Al Sahlawi aussi mal inspiré que ses compatriotes pour atteindre la cage du gardien de but russe. En résumé, ce match perdu sur ce score trop lourd face à une sélection russe en pleine re-construction est une preuve de la faiblesse des joueurs saoudiens aussi bien sur le pan technique que moral. Les joueurs ont perdu espoir dès le deuxième but de Cheryshev juste avant la mi-temps. En seconde mi-temps ce fut l'humiliation pure et simple des joueurs saoudiens incapables de sauver ne serait-ce que l'honneur par un but. Des joueurs gâtés qui n'ont, apparemment, plus cette envie de gagner leur place en sélection et ceci, explique peut-être cela...Et dire que le sélectionneur national Rabah Madjer insistait lors de la défaite de la sélection A', renforcé par un seul joueur expatrié, face à cette même équipe saoudienne, à dire qu'il s'agissait d'une défaite contre un «mondialiste»! Après le match d'ouverture du Mondial, l'on doute vraiment de la capacité technique de cette sélection d'Arabie saoudite à redorer son blason après son retour à cette compétition mondiale. Enfin, on attendra avec impatience la réaction des joueurs saoudiens mercredi prochain face à l'Uruguay...