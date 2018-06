CAUSANT 7 BLESSÉS Un taxi heurte des passants à Moscou

Le conducteur d'un taxi qui a fauché samedi des piétons sur un trottoir à Moscou, faisant au moins sept blessés en pleine Coupe du monde, a déclaré dans une vidéo publiée, hier, par la police qu'il avait travaillé 20 heures d'affilée avant l'accident. Cet homme non identifié assure n'avoir dormi que deux ou trois heures avant de commencer son travail et explique avoir confondu le frein et l'accélérateur, ce qui a provoqué une perte de contrôle «inattendue». L'homme est de nationalité kirghize et âgé de 28 ans, selon une photo de son permis de conduire tweetée samedi par le Centre de surveillance du trafic routier à Moscou. Interpellé après l'accident alors qu'il était parti en courant, il indique s'être enfui de crainte d'être tué sur place.