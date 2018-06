CORRIGÉS PAR LA CROATIE Méconnaissables Nigérians

La Croatie a démarré son Mondial par un succès face au Nigeria (2-0), samedi soir à Kaliningrad. Luka Modric et ses partenaires prennent la tête du groupe D, devant l'Argentine et l'Islande.

Peu en vue en Coupe du monde depuis sa troisième place en 1998, la Croatie a bien démarré l'édition 2018, samedi soir à Kaliningrad. Opposés au Nigeria, les hommes de Zlatko Dalic ont fait valoir leur supériorité technique et tactique pour dominer les Super Eagles (2-0). Emmenée par le duo Luka Modric-Ivan Rakitic au milieu de terrain, la sélection croate n'a pas été forcément brillante, mais a su assurer l'essentiel et faire la différence au bon moment pour s'assurer un succès net et sans bavure. Solides en défense, les «Vatreni» (les Flamboyants) peuvent également compter sur plusieurs atouts offensifs pour faire la différence, notamment leurs deux attaquants de Serie A, Mario Mandzukic (Juve) et Ivan Perisic (Inter). Les deux compères sont d'ailleurs à l'origine de la première action dangereuse, mais la frappe du second passe légèrement au-dessus de la transversale. La délivrance interviendra peu après la demi-heure de jeu pour la Croatie. Sur un corner prolongé au premier poteau, Mandzukic place une tête plongeante, déviée dans son propre but par Oghenekaro Etebo (1-0, 32e). Les troupes de Gernot Rohr tentent d'imposer un défi physique aux Croates qui résistent bien et se mettent à l'abri à la suite d'une faute indiscutable dans la surface de William Ekong qui retient Mandzukic. Le capitaine Luka Modric se charge de la sentence (2-0, 71e). Ce succès permet aux Croates de prendre la tête du groupe D. Une place de leader qu'ils tenteront de défendre jeudi prochain lors du choc face à l'Argentine. Accrochée par l'Islande (1-1), l'Albiceleste n'a déjà presque plus le droit à l'erreur. De son côté, le Nigeria tentera de se montrer plus incisif face aux solides islandais.