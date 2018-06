ELLE JOUERA SA QUALIFICATION FACE À LA SUISSE La Serbie s'offre le Costa Rica

Dominateurs, les Aigles Blancs remercieront leur capitaine Kolarov, auteur du seul but de la partie d'un missile sur coup franc.

Longtemps tenue en échec par Keylor Navas, la Serbie est parvenue à trouver la faille pour s'imposer 1-0, hier, face au Costa Rica et remporter le premier match du groupe E de la Coupe du monde. Dominateurs, les Aigles Blancs remercieront leur capitaine Kolarov, auteur du seul but de la partie d'un missile sur coup-franc. La rencontre débutait sur les chapeaux de roues avec deux alertes dans la surface de Navas dès les premières secondes! Les Costaricains réagissaient aussitôt mais Urena perdait son duel face à Stojkovic, puis Gonzalez ratait l'ouverture du score de la tête à deux reprises! Le public de Samara se régalait de cette entame très animée. Si les Ticos se montraient très percutants en contres, les Serbes restaient légèrement dominateurs et ils imposaient progressivement leur jeu. Navas devait intervenir pour détourner un centre d'Ivanovic puis le gardien du Real Madrid s'interposait superbement face à Milinkovic-Savic, finalement signalé hors-jeu. Le rythme baissait ensuite et les Aigles Blancs ne parvenaient pas à trouver la faille face aux hommes d'Oscar Ramirez, repliés dans leur camp. Les Costaricains se réveillaient avant la pause mais la plus belle occasion était pour l'adversaire avec ce ciseau retourné de Milinkovic-Savic bloqué par Navas. Le portier sauvait encore les meubles au retour des vestiaires en remportant son duel face à Mitrovic. Sauf qu'après avoir longtemps retardé l'échéance, le Merengue finissait par s'incliner sur le superbe coup-franc de Kolarov (0-1, 56e). Dos au mur après ce but, les Ticos ne parvenaient pas à réagir face à des Serbes qui auraient même pu faire le break sans un nouveau sauvetage de Navas devant Kostic puis sur un cafouillage de Mitrovic dans la surface. En attendant Brésil-Suisse (20h), ce résultat suffit largement au bonheur des Aigles Blancs qui joueront certainement leur qualification face aux Helvètes vendredi.