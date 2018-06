EN DÉFIANT L'ANGLETERRE AUJOURD'HUI La Tunisie pour sauver l'honneur

Par Saïd MEKKI -

Tous les espoirs reposent sur les Aigles de Carthage

Dernier pays arabe à entrer en lice, et l'avant-dernier pays africain (le Sénégal jouera mardi face à la Pologne), la Tunisie entame son 5eme Mondial face à une vieille connaissance, à savoir l'Angleterre, ce soir au Volgograd Arena.

Les Tunisiens se trouvent dans un groupe G abordable, certes, mais il ne faut surtout pas rater son premier match. Les Aigles de Carthage en découdront avec l'Angleterre, qui les défit (2-0) en 1998 à Marseille lors du Mondial français, puis avec la Belgique, accrochée (1-1) lors de l'édition 2002 au Japon et en Corée du Sud sans oublier «le petit poucet», qui n'est pas à sous estimer, le Panama. Les joueurs du sélectionneur Nabil Maaloul se doivent d'assurer leurs deux premiers matchs afin de joueur juste pour l'honneur le dernier match devant le Panama. Mais entre l'espérer et le faire, il y a 180 minutes à combattre avec acharnement et abnégation dans les deux matchs face aux redoutables sélections européennes, bien connues et surtout bien déterminées aussi à aller le plus loin possible dans cette compétition mondiale. Le sélectionneur Maâloul s'est basé sur une ossature regroupée entre locaux et expatriés en ne bouleversant pas les habitudes. Ce mélange entre locaux, expatriés et binationaux fonctionne plutôt bien. Lors du match face à la Libye (0-0), qui a permis aux Tunisiens de se qualifier, dix-sept des vingt-trois sélectionnés appartenaient aux quatre plus gros clubs du pays (Espérance Tunis, Club Africain, CS Sfax, Étoile du Sahel). Aujourd'hui et dans son groupe G, avec la Belgique, donnée comme favorite par des spécialistes, ou l'Angleterre, avec Harry Kane en attaque, dans leur groupe, les joueurs de la Tunisie n'auront, pour ainsi dire, pas de pression sauf peut-être celle de «sauver» la face des Arabes en tentant d'éviter la défaite comme ce fut le cas pour les trois autres pays de la région qui ont tous perdu leur premier match à savoir l' Arabie Saoudite, l'Egypte et le Maroc. Si la Tunisie est devenue en 1978 la première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde (3-1 contre le Mexique), elle n'a depuis plus gagné une rencontre à ce niveau malgré des participations en 1998, 2002 et 2006. En Coupe d'Afrique des nations, les Aigles de Carthage n'ont plus dépassé les quarts de finale depuis leur sacre à domicile en 2004. Ce qui fait douter les fans de cette sélection Nord-africaine. De plus, hormis l'attaquant Youssef Msakni, forfait pour le Mondial, l'équipe ne compte guère de pointures internationales et la couverture médiatique reste limitée. Et c'est, justement, là qu'il faut noter que les Tunisiens sont plus «redoutables», car c'est lorsqu'on les attend les moins qu'ils sortent le grand jeu. Et c'est peut-être ce qui explique cette déclaration du sélectionneur Nabil Maâloul, lui qui connaît si bien ses joueurs en précisant que «je suis optimiste avec mes joueurs qui peuvent vraiment aller très loin dans ce Mondial russe...». Eh bien, c'est justement ce qu'espèrent les Africains, les arabes en général et les Tunisiens en particulier. Alors que le bon coup de starter soit donné dès aujourd'hui en passant l'écueil de cette redoutable équipe anglaise qui aspire à ne pas rater son match devant les Aigles de Carthage. Aujourd'hui donc face à l'Angleterre, tout le pays attend que les Aigles de Carthage répètent l'exploit du 2 juin 1978, quand leurs aînés avaient battu le Mexique (3-1) au premier tour du Mondial. En même temps, il faut aussi avoir l'oeil sur le second match de ce groupe opposant la Belgique au Panama, un peu plus tôt dans la journée, à partir de 16h.



Remis de leurs blessures

Khazri et Maâloul d'attaque

Touché à la cuisse samedi dernier avec la Tunisie contre l'Espagne (0-1), Ali Maâloul va mieux. D'après la presse locale, le latéral gauche a repris l'entraînement avec ballon et le sélectionneur Nabil Maâloul a assuré que le joueur d'Al Ahly, mais aussi Wahbi Khazri, ménagé depuis le début de la préparation, seront aptes pour le premier match des Aigles de Carthage au Mondial 2018 contre l'Angleterre ce soir.