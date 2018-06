APRÈS LA VICTOIRE FACE À L'ALLEMAGNE Tremblement de terre de bonheur au Mexique

Des milliers de supporters mexicains ont bruyamment fêté dans les rues de Mexico, dimanche, l'exploit (1-0) de leur équipe face aux Allemands, tenants du titre.

La terre a littéralement tremblé dans cette mégapole exposée aux séismes quand Hirving «Chucky» Lozano a marqué à la 35e minute, déclenchant «un tremblement de terre de bonheur» dans son pays natal. Des sismologues ont affirmé avoir détecté une secousse «artificielle», peut-être causée par «les bonds» des supporters déchaînés qui s'étaient notamment réunis sur le Zocalo, la place centrale de Mexico pour suivre le match sur un écran géant. «Ce qui s'est passé aujourd'hui est un tremblement de terre de bonheur. Imagine, nous avons battu les champions du monde!» commentait Laura Villegas, une vendeuse de 45 ans, avant d'avaler un grand verre de bière et de tequila. «Qu'est-il arrivé, qu'est-il arrivé à l'Allemagne qui devait nous battre aujourd'hui?» scandait la foule. Le président Enrique Pena Nieto s'est joint à la fête sur Twitter: «C'est confirmé: le Mexique affronte et gagne contre les meilleurs du monde. Grand match! Félicitations.»

Les supporters se sont également réunis dans toutes les grandes villes du pays, dont Guadalajara, Toluca, Tijuana et Ciudad Juarez. À travers les rues de la capitale, des fans circulaient à motos, en voiture, klaxonnant et agitant le drapeau mexicain. Au milieu de la cacophonie générale, un violoniste jouait un air traditionnel sur la principale avenue de la ville. Une supportrice, un drapeau à la main, le visage peinturluré en vert, criait: «Nous sommes une force de combat aztèque!». «Lozano président, Lozano président!» lançaient d'autres supporters, à deux semaines de l'élection présidentielle du 1er juillet prochain. Ana Maria Contreras, une institutrice était venue dans le centre-ville avec ses enfants vêtus du maillot vert du «Tri», tout comme ses chiens, pour célébrer la victoire. «Nous avons démontré que nous pouvons lutter contre n'importe quel pouvoir. Et j'espère que celui qui deviendra président saura aussi nous conduire vers la victoire» confiait-elle.



2002, 2006, 2010, 2014 et 2018

Marquez, 3e joueur à disputer 5 Coupes du monde

Le Mexicain Rafael Marquez, entré en jeu à la 74' de la victoire face à l'Allemagne (1-0), dimanche, est devenu le troisième joueur à disputer cinq Coupes du monde. Le défenseur de 39 ans rejoint son compatriote Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) et l'Allemand Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 et 1998). «Je n'ai pas pensé à ça. Je voulais aider mon équipe, car on était dans une mauvaise passe, avec beaucoup de pression», a-t-il modestement réagi. L'ancien joueur de Monaco et du Barça, qui a porté les couleurs du Mexique lors des Mondiaux 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018, a savouré le fait d'avoir «battu un grand rival, l'actuel champion». Il compte, désormais, 144 sélections avec «El Tri».