ARGENTINE Maradona défonce Sampaoli

«En jouant ainsi, il ne peut pas rentrer en Argentine»: la star du football argentin Diego Maradona n'a pas mâché ses mots à l'encontre du sélectionneur de l'Albiceleste Jorge Sampaoli, qu'il rend responsable de l'échec argentin contre l'Islande (1-1), tout en défendant Lionel Messi. «En voyant Messi sur le terrain, la vérité, c'est qu'il était très chaud, chaud comme je le serais aussi», a indiqué «El Pibe de Oro» sur la chaîne vénézuélienne Telesur, qui n'a toutefois pas voulu critiquer le Barcelonais, «La Pulga» ayant pourtant raté un penalty crucial en seconde période. «Je ne blâme pas les joueurs. Je peux blâmer le manque de travail. Mais je répète que je ne peux pas blâmer les joueurs et encore moins Messi, qui a donné tout ce qu'il avait à donner. J'ai raté cinq penalties d'affilée, et pourtant je suis resté Diego Armando Maradona. Je ne pense pas que le match de l'Argentine et les deux points perdus soient dus au penalty manqué de Messi», a conclu l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste.