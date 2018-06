CROATIE Kalinic va quitter la sélection!

Après le limogeage de l'ex-sélectionneur espagnol Julen Lopetegui à deux jours du début de la Coupe du monde, l'attaquant de la Croatie Nikola Kalinic (30 ans, 42 sélections et 15 buts) pourrait lui aussi faire ses valises prématurément. Face au Nigeria (2-0) samedi, le buteur du Milan AC a refusé d'entrer en jeu, et il devrait être expulsé de la sélection. À la 86e minute de jeu, c'est donc l'ailier Marko Pjaca qui a remplacé Mario Mandzukic. Et au sortir de la rencontre, le sélectionneur croate Zlatko Dalic ne voulait retenir que le positif, en mentionnant toutefois «un problème». Celui-ci devrait être résolu dès ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse du coach, au cours de laquelle il annoncera le départ de Kalinic. Pour rappel, l'attaquant croate disputait en Russie la première Coupe du monde de sa carrière.