DANEMARK Mondial terminé pour Kvist

Évacué du terrain sur civière dès la première période du match entre le Danemark et le Pérou (1-0) samedi, le milieu de terrain danois William Kvist (33 ans, 81 sélections et 2 buts) est d'ores et déjà forfait pour le reste de la Coupe du monde. Au sortir du match, la sentinelle est passée à l'hôpital pour faire des examens, lesquels ont révélé un problème aux côtes. Le Nordique est donc rentré à Copenhague, la capitale danoise, pour se faire soigner. Il s'agit tout de même d'un coup dur pour les futurs adversaires des Bleus (3e match de la phase de poules le 26 juin), qui perdent ainsi le joueur qui a porté le plus de fois le maillot de la sélection nationale parmi les éléments présents en Russie.