ESPAGNE Isco rassurant

Après le limogeage du sélectionneur Julen Lopetegui mercredi dernier, la Roja est désormais entraînée par Fernando Hierro, qui occupait jusque-là le rôle de directeur sportif. Isco, l'une des stars du Real Madrid, a assuré que l'effectif espagnol était comme une grande famille malgré la rivalité persistante entre l'équipe merengue et le FC Barcelone, les deux grands clubs du pays. «Nous sommes toujours ensemble, on joue, on se chambre. La bonne ambiance dans le groupe se voit sur le terrain. Si on s'entend bien tous ensemble, tout est plus facile dans le jeu», a souri l'Andalou. Rassurés par leur belle prestation face aux Portugais, les Espagnols espèrent désormais mettre le cap sur le second tour en battant l'Iran, qui occupe la tête du groupe B avec 3 points, devant les deux sélections ibériques (1 point). «C'est un match très important qui va décider de notre avenir dans ce Mondial», a prévenu Isco, conscient de devoir affronter un mur défensif, demain.