NIGERIA Les anciens veulent du changement

Battu 2-0 par la Croatie pour son entrée en lice au Mondial 2018, le Nigeria a livré une prestation extrêmement décevante et plusieurs anciens internationaux appellent le sélectionneur Gernot Rohr à effectuer des changements dans le onze de départ vendredi contre l'Islande. Pour la légende Jay Jay Okocha, il faut absolument redescendre Obi Mikel d'un cran. «Nous n'avions pas de joueur créatif (contre la Croatie). Mikel a été un bon serviteur de l'équipe nationale, sa meilleure position se situe devant la défense, nous avons vu ce qu'il a fait pour Chelsea où il a eu une carrière glorieuse», a estimé l'ancien Parisien sur le plateau de SuperSport. «Mikel doit jouer plus bas, le rôle auquel il était habitué avec Chelsea et Iwobi doit jouer au milieu», a validé l'ancien Lillois Peter Odemwingie pour BBC Radio 5 Live. Reste à savoir si Gernot Rohr va suivre ces conseils.