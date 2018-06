PORTUGAL Ronaldo, le résumé de Mourinho

Face à l'Espagne (3-3) vendredi en Coupe du monde, l'attaquant de l'équipe du Portugal Cristiano Ronaldo (33 ans, 149 sélections et 81 buts) a réalisé une performance exceptionnelle avec un triplé pour porter son pays. Consultant durant cette compétition, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho a rendu un bel hommage à son compatriote. «Il sait quand il doit répondre présent. Il le sait et c'est vraiment ce que j'admire chez lui, c'est un excellent exemple. Il y a des joueurs pour certains matchs, il y a des joueurs pour chaque match et il y a des joueurs pour des matchs spéciaux, ils sont uniques», a apprécié le technicien lusitanien pour Russia Today. Si la collaboration entre les deux hommes au Real Madrid s'était mal terminée, Ronaldo devrait apprécier les compliments de son ancien coach.