POUR SON PREMIER MONDIAL AVEC LA COLOMBIE Falcao: un Tigre affamé

L'annonce de son forfait, le 2 juin 2014, avait été un «jour triste» du précédent Mondial, selon l'entraîneur José Pekerman. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche cinq mois plus tôt, l'avant-centre avait perdu son pari de guérir à temps.

En quatre années, Falcao s'est aiguisé les crocs: il a soigné un corps qui l'a longtemps trahi et, après une parenthèse anglaise ratée, s'est refait une santé sur les terrains à Monaco, avec 54 buts ces deux dernières saisons. A 32 ans, le Tigre attaque sa première Coupe du monde dans sa meilleure forme. «Ça a été un processus difficile mais» ces quatre années «ont été déterminantes et m'ont aidé à aller de l'avant», a écrit le Monégasque sur son compte Instagram, en concluant son message d'un psaume de la Bible: «Qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie!». «Je l'ai dirigé de manière différente que les autres parce que c'est un joueur de classe mondiale», a expliqué son entraîneur sur le Rocher, Leonardo Jardim. «La qualité est toujours là. Il a un peu moins de forces qu'à Porto ou à l'Atletico, mais il a plus d'expérience. Ainsi va la vie.» Avec son goleador (29 buts en 73 sélections), la Colombie aborde la compétition avec confiance, d'autant qu'elle a brillé en l'absence de Falcao en 2014, en atteignant les quarts de finale où elle a été éliminée par l'hôte brésilien.

Auteur de six buts, le total le plus élevé du tournoi, James Rodriguez avait prouvé que les Cafeteros n'étaient pas l'équipe d'un seul homme.

«L'objectif c'est de faire mieux qu'au Brésil, d'aller plus loin, cette équipe peut le faire, même si la consigne reste de prendre match après match», a assuré l'ailier Muriel. «Nous savons que nous ne devons pas regarder au-delà de ce que nous avons en face de nous, parce que nous perdrions notre essence.

Nous pensons au Japon, et plus tard, nous penserons à ce qui vient ensuite», a poursuivi le joueur du Séville FC. Face à une sélection nippone qu'ils avaient balayée en 2014 (4-1), les Cafeteros doivent déjà s'imposer avant une «finale» attendue pour la première du groupe H face à la Pologne dimanche. Falcao devrait débuter avec James Rodriguez, même si des pépins physiques au mollet droit ont perturbé la préparation de la star du Bayern et lui a fait manquer deux séances collectives en Russie. Mais le numéro 10 colombien, longtemps incertain, s'entraîne avec le groupe depuis vendredi et postule donc au Onze titulaire.

«Nous sommes arrivés avec beaucoup d'ambitions (...). C'est la fierté que ressentent tous les joueurs qui représentent leur pays. Nous allons défendre notre blason et le maillot, à 100% de nos forces», a déclaré le Monégasque à son arrivée en Russie. La chasse est ouverte!