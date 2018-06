VICTOIRE IMPÉRATIVE FACE À LA RUSSIE, CE SOIR Les Pharaons sous pression

Par Saïd MEKKI -

Mohamed Salah a dû être aidé par trois de ses coéquipiers pour enfiler un tee-shirt

Battue par l'Uruguay (1-0) pour son premier match, la sélection égyptienne abordera son second match de ce Mondial sous pression, devant le pays organisateur, la Russie, ce soir à partir de 19h à Saint-Pétersbourg.

Les joueurs du sélectionneur argentin, Hector Cuper, sont condamnés à gagner cette partie pour, d'une part, tenter de reprendre confiance et surtout se replacer pour se qualifier au second tour pour la première fois de leur histoire. Mais en Egypte, tous les regards des fans des Pharaons ont les yeux et les oreilles du côté du staff médical et technique pour un éventuel retour de leur joueur vedette, Mohamed Salah. De retour à l'entraînement samedi dernier, le joueur de Liverpool, touché à la clavicule le 26 mai, a dû être aidé par trois de ses coéquipiers pour enfiler un t-shirt: le milieu de terrain Mahmoud Hassan, le gardien Mohamed El-Shenawy et le capitaine Ahmed Fathy. Mais, la tunique a fini sur le sol. Ce qui a bien évidemment inquiété les supporters égyptiens qui retiennent leur souffle en attendant le retour de leur star surtout pour ses deux derniers matchs du premier tour. Cuper avait bien raison de le laisser sur le banc de touche lors du premier match face à l'Uruguay vendredi dernier pour ne point lui compliquer sa situation sanitaire. Et aux dernières nouvelles, Mohamed Salah devrait pouvoir débuter sa Coupe du monde ce soir face au pays hôte. En effet, il a participé aux deux dernières séances d'entraînement des Pharaons, sans ressentir la moindre gêne à son épaule gauche. Seulement, les fans de l'équipe égyptienne ainsi que les joueurs et le staff technique craignent beaucoup l'arbitrage qui pourrait «aider» indirectement le pays organisateur à passer ne serait-ce que ce premier tour pour la réussite de son Mondial. Il ne reste donc aux Pharaons qu'à se concentrer tout au long de la partie face à cette équipe russe, revigorée par sa large victoire contre l'autre sélection arabe, l'Arabie saoudite (5-0). Mais, du côté de la partie russe, on sait très bien que l'Egypte est largement supérieure aux Saoudiens.

D'ailleurs, le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov avait décalé l'entraînement de ses joueurs vendredi pour qu'ils puissent suivre le match Uruguay-Egypte (1-0). A l'issue de cette défaite de l'Egypte contre l'Uruguay, le milieu russe, Anton Miranchuk, a estimé qu'«Ils (les Egyptiens, ndlr) semblent très disciplinés, très bien organisés. Ils ont l'air de savoir jouer en défense. Dans le style, ils sont similaires à l'Arabie saoudite mais en mieux organisés, et avec une classe d'écart». Et interrogé sur l'absence possible de Mohamed Salah, blessé et resté sur le banc contre l'Uruguay, Anton Miranchuk a reconnu qu'«un match avec ou sans Salah, ce n'est pas la même chose». «C'est lui qui détermine le jeu de son équipe», a poursuivi le milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Si l'Egypte semble prêt avec l'ensemble de ses joueurs pour ce match «décisif» contre les Russes, le sélectionneur de la Russie, ne pourrait compter sur le milieu de terrain du CSKA Moscou, Dzagoev blessé à la cuisse et absent une dizaine de jours. Et donc mis à part Dzagoev, la Russie sera au complet pour affronter l'Égypte ce soir d'autant que le latéral droit Yury Zhirkov, qui avait suivi un entraînement individuel vendredi et samedi, a fait son retour avec le groupe dimanche dernier. En résumé, l'Egypte n'aura qu'une seule alternative pour ne point quitter ce Mondial prématurément: gagner ce match contre le pays organisateur...