BELGIQUE Mertens content d'éviter un piège

La Belgique a dominé le Panama (3-0) pour le compte de la première journée du Groupe G de la Coupe du monde 2018. Auteur de l'ouverture du score, l'attaquant belge Dries Mertens (31 ans, 67 sélections et 15 buts) a apprécié ce premier succès pour bien lancer cette compétition. «C'est un but dont on avait besoin. C'était difficile ce match, heureusement on a gagné. On avait eu des occasions, mais ça ne voulait pas rentrer et tu commences à gamberger... Mais dès qu'on a réussi à marquer, les espaces ont été plus importants. C'est important de gagner», a savouré le joueur de Naples.