BRÉSIL Une plainte déposée contre l'arbitrage

Le but inscrit par Zuber face au Brésil lors de la rencontre entre les Auriverdes et les Helvètes continue de faire parler de l'autre côté de l'Atlantique. La CBF, fédération brésilienne, a d'ailleurs envoyé un courrier à la FIFA dans lequel elle s'interroge sur l'utilisation de la VAR lors de ce match nul. Dans le courrier en question, la CBF demande des explications à l'organisation qui régit le football mondial, considérant notamment que la VAR n'a pas été utilisée sur certaines actions capitales de la partie, comme ce but où Miranda semblait avoir été poussé par le joueur suisse.