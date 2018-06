JAPON Visite inédite de la princesse Takamado

La princesse japonaise Takamado se trouvait hier à Saransk où elle a assisté au match du Mondial de football entre le Japon et la Colombie, effectuant ainsi la première visite d'un membre de la famille impériale japonaise en Russie en plus de 100 ans. «La Princesse Impériale Takamodo visite la Russie du 18 au 26 juin pour observer le fonctionnement de la Coupe du monde», a précisé l'ambassade du Japon en Russie. La princesse visitera aussi Kazan, où est basée la sélection japonaise, et Ekaterinbourg, où aura lieu le match Japon - Sénégal le 24 juin.