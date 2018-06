SUITE AUX GIFLES ADMINISTRÉES À NOUREDDINE AMRABAT La FIFA interpelle la FRMF

Compétition internationale oblige, les images ont fait le tour du monde. Lors de la rencontre Maroc-Iran, Noureddine Amrabat quitte la partie à la 76e minute. Il est visiblement sonné après un choc à la tête avec un joueur iranien.

Le staff médical le prend sous son aile, lui administre quelques gifles et l'asperge d'eau pour tenter de le maintenir éveillé. Rapidement, réseaux sociaux et médias internationaux s'étonnent de la démarche et s'emparent des images pour évoquer les «curieuses claques données à un Marocain sonné».

Dans une déclaration au média sportif néerlandais NOS, le président de la commission médicale de l'UEFA et membre du Conseil de la FIFA, le Belge Michel D'Hooghe, s'est indigné. «Nous avons été choqués quand nous avons vu les images et ne comprenons pas l'attitude du médecin. Lors d'un atelier d'équipe avant la Coupe du monde, nous avons expliqué aux médecins de l'équipe comment traiter une commotion cérébrale. Nous avons immédiatement écrit une lettre aux Marocains», confie-t-il à NOS.

Le spécialiste souligne en revanche que le staff médical de l'équipe nationale marocaine a «parfaitement agi après le match en envoyant Amrabat à l'hôpital pour le faire examiner». Contacté par le HuffPost Maroc, le directeur technique national (DTN) du Maroc, Nasser Larguet, dit ne pas être informé du courrier adressé à la FRMF. «Nous ne sommes pas au courant de cette réaction de la FIFA, vous me l'apprenez», assure le DTN pour commenter la réaction de la FRMF. «En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le docteur Abderazzak El Hifti, médecin de l'équipe nationale, figure parmi les meilleurs médecins du continent et il est même très sollicité à l'étranger, il a une très grande expérience dans la médecine du sport. Lui et son staff font preuve d'un grand professionnalisme», assure Larguet. Samedi dernier, le médecin de la sélection nationale indiquait que Noureddine Amrabat devrait «observer un arrêt d'entraînement d'une semaine». Des images partagées, lundi, montrent pourtant que le joueur aurait déjà renoué avec les crampons. Le joueur a même indiqué dans une déclaration à NOS, qu'il espérait participer au match que l'équipe nationale livrera aujourd'hui contre le Portugal.