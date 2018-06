TUNISIE Mouez Hassen encensé sur Twitter

Lundi, lors de la victoire de l'Angleterre face à la Tunisie (2-1) dans le groupe G de la Coupe du monde, le gardien tunisien Mouez Hassen (23 ans, 4 sélections) a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 16'. Excellent lors du début de rencontre face à l'Angleterre, avec notamment deux beaux arrêts sur une frappe de Jesse Lingard et une tête de Jordan Henderson, l'ancien Niçois s'est blessé à l'épaule et a été remplacé par Farouk Ben Mustapha. le gardien tunisien est sorti en larmes. Et le réseau social Twitter n'a pas manqué de le souligner et surtout de saluer la prestation du Tunisien.