LAVAGNE ET MENAD NE VIENDRONT PAS Quel entraîneur pour la JSK?

Par Kamel BOUDJADI -

Le président des Canaris à la croisée des chemins

Le retard qu'ont pris Djamel Menad et Denis Lavagne pour confirmer ou infirmer leur venue à la JSK a mis Cherif Mellal dans l'obligation d'aller prospecter d'autres pistes.

Ces dernières heures, plusieurs sources font état de contacts avec deux entraîneurs français qui n'ont pas encore donné de réponse tranchée. De son côté, Cherif Mellal n'adopte pas un langage clair pour donner la vraie information aux supporters victimes de toutes les rumeurs.

En effet, sans attendre la réponse de Lavagne, la direction kabyle se met sur la piste d'un autre Français.

Franck Dumas encore sous contrat avec l'équipe nationale de Guinée équatoriale et qui devra attendre le mois de juillet pour résilier avec son équipe. Nos sources font savoir que le coach français est très emballé à l'idée de coacher les Canaris la saison prochaine.

Cette gymnastique est due à la réponse de Menad qui conditionne sa venue par la résiliation de son contrat avec l'Equipe nationale. Son refus, diplomatiquement exprimé, a trompé tous les supporters qui ont cru que le contrat avec l'Equipe nationale allait vite être résilié suite à la défaite face au Portugal. Mais la défaite n'a pas tenu ses promesses.

Pour éviter le prolongement du retard, Mellal est allé en pèlerin en France à la recherche d'un entraîneur. Pour le moment, les deux pigeons sont encore en plein envol. Rien ne dit qu'ils atterriront à Tizi Ouzou.

La situation doit sûrement contraindre, encore une fois, le boss de la JSK à sortir le chéquier. Ramener un entraîneur français qui soit meilleur que Bouzidi ou Saâdi nécessite des propositions alléchantes. De l'argent, encore plus d'argent.

Les supporters ne comprendraient pas que Cherif Mellal aille ramener un entraîneur de qualité inférieure à ceux qu'il a libérés.

Après la libération de joueurs d'un très haut niveau pour aller en chercher d'autres qui soient de niveau égal ou inférieur est une erreur que les supporters ne sont pas près d'oublier.

Au chapitre des recrutements de joueurs, la direction de la JSK est encore au stade de la recherche et de la prospection. Les dernières nouvelles annonçaient la venue d'El Mouedden.

La direction de l'équipe du Paradou aurait réclamé deux milliards pour libérer ce joueur tant convoité par Cherif Mellal.

Les recrutements se poursuivent, mais ne semblent point convaincre les supporters. Enfin, rappelons que le démarrage de la préparation de la saison prochaine s'annonce très proche alors que l'effectif n'est pas encore mis en place. Ni les compartiments ni la barre technique n'est stable pour le moment. Le doute plane sur la capacité des joueurs à tenir les promesses du président qui veut faire une saison au top.

Le doute est d'autant plus légitime lorsque l'on sait que le niveau des joueurs recruté n'est pas supérieur à celui des joueurs libérés. Mais en attendant les résultats de la saison prochaine, les Canaris attendent encore leur coach.



ES Sétif

Début du stage de préparation à Tunis

L'ES Sétif effectue depuis hier un stage de préparation dans la ville tunisienne d'Ain Draham. Présidée par le directeur administratif du club, Rachid Ladjroudi, la délégation sétifienne est composée de 39 personnes dont 25 joueurs et le nouvel entraîneur, le Marocain Rachid Taoussi. La direction de l'ESS a d'ores et déjà programmé pour ce stage de 16 jours des matchs amicaux face à l'étoile du Sahel et le Club sportif sfaxien. L'ESS qui a enregistré l'arrivée de 11 nouveaux joueurs durant ce mercato estival et récupéré le joueur prêté, Abdelmoumen Djabou, présent à ce stage, prévoit encore de recruter deux à trois autres joueurs parmi lesquels l'international algérien du CR Belouizdad, Mohamed Naâmani, a souligné la même source.