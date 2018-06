JOURNÉE CRUCIALE POUR LE MAROC ET L'ARABIE SAOUDITE Gare au perdant!

Par Saïd MEKKI -

En football, rien n'est impossible

Les deux représentants arabes, le Maroc et l'Arabie saoudite, qui ont perdu leur premier match du Mondial, joueront, chacun de son côté, aujourd'hui, un match crucial dans leurs groupes respectifs face au Portugal (Groupe B) et l'Uruguay (Groupe A).

Leurs matchs s'annoncent très difficile devant des sélections revigorées par leurs bonnes prestations respectivement face à l'Espagne (3-3) s'agissant du Portugal et victoire (1-0) pour l'Uruguay face à l'Egypte.



Les Marocains pour un exploit

Le Maroc n'aura qu'une seule issue aujourd'hui à 13h à Moscou contre Ronaldo et ses compatriotes s'il veut garder ses chances de qualification pour les 8es de finale. La dernière défaite face à l'Iran (1-0) devrait pousser le sélectionneur Herve Renard à modifier son plan de jeu tout en révisant son effectif afin d'assurer d'une part, la surveillance d'un Ronaldo déchaîné dans ce Mondial et surtout tenter de marquer des buts dans la perspective d'arracher au moins un nul.

Ce qui serait déjà un exploit sachant que le Portugal a montré une impressionnante maîtrise de la balle et surtout une redoutable force de frappe en attaque avec un Ronaldo pour lequel, toute l'équipe travaille.

Par contre, le milieu Fayçal Fajr «relativise» cet état de fait quant à l'exceptionnel joueur qu'est Ronaldo en insistant lors de la conférence de presse que «les Portugais ont deux pieds, deux jambes», et «sont des humains comme nous», avant de citer comme exemple l'Islande qui a tenu en échec l'Argentine de Lionel Messi (1-1). Quant à Ronaldo, lui, même, dira que «le match contre le Maroc ne serait pas facile...». Quant à son coéquipier l'avant-centre André Silva déclare que «le Portugal est plus fort que le Maroc, mais je ne suis pas en train de dire que cela va être facile. Tout le monde connaît le Maroc, on sait que la plupart des joueurs sont nés en Europe et le match contre l'Iran aurait pu avoir un résultat différent», a expliqué André Silva.

Il ne reste donc aux Marocains que de fournir tous les efforts nécessaires pour réussir un bon match et pourquoi pas un bon résultat pour éviter une sortie prématurée de ce Mondial dont le niveau est bien élevé.

L'équipe saoudienne sera en appel cet après midi (16h) au stade Rostov-sur-le-Don pour défier les redoutables Uruguayens pour le compte de son deuxième match du Mondial, après sa lourde défaite 5-0 contre la Russie lors du match d'ouverture.



Les Saoudiens peu inspirés

Devant une sélection qui a l'avantage de posséder déjà trois points dans son escarcelle, ce match sera «décisif» pour les Saoudiens. C'est presque une question de vie ou de mort dans cette compétition pour les joueurs de l'Arabie saoudite. Tout autre résultat qu'une victoire contre des Uruguayens vainqueurs de l'Egypte (1-0) en ouverture ne sera pas le bienvenu. Pour rappel, les deux équipes se sont déjà rencontrées 2 fois depuis 2002, le dernier match s'est soldé par match nul en amical le 10 octobre 2014 (1-1). Mais, aujourd'hui, il ne s'agit nullement d'un match amical, mais d'une qualification pour les 8es de finales du Mondial, surtout pour les joueurs de l'Uruguay. Avec une deuxième victoire consécutive, c'est l'assurance pour eux de se retrouver en huitièmes de finales. Par contre, pour les Saoudiens, une victoire serait synonyme d'une option pour une future qualification au même tour.



Il rencontrera Vladimir Poutine

Blatter présent en Russie

Sepp Blatter, le président suspendu de la FIFA, assistera au match Portugal-Maroc aujourd'hui au stade Loujniki de Moscou et rencontrera également le président russe Vladimir Poutine. Blatter (82 ans) a été suspendu en février 2016 par la justice interne de la FIFA de toute activité liée au football et ce pour une durée de 6 ans, à la suite d'un paiement controversé de 1,8 million d'euros à Michel Platini. Contraint à la démission, Blatter a été remplacé à la tête de la FIFA par Gianni Infantino. Malgré sa suspension, Blatter a indiqué à plusieurs reprises qu'il répondrait favorablement à l'invitation de Vladimir Poutine de se rendre en Russie pour le Mondial. Blatter a pris l'avion hier pour la Russie et assistera mercredi au match du groupe B entre le Maroc et le Portugal, au stade Loujniki de Moscou. Blatter assistera ensuite à la rencontre entre le Costa Rica et le Brésil (groupe E), vendredi à St-Pétersbourg, avant de rentrer en Suisse.