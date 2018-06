FRANCE Vaincre le Pérou comme on vainc ses démons

A 90 minutes du bonheur

Aux confins de l'Asie et de l'Europe, avec les 8es de finale du Mondial comme horizon,la France doit battre le Pérou, aujourd'hui à Ekaterinbourg, pour entrevoir la qualification et se rassurer après son début poussif dans la compétition.

Sur le plan comptable, les Bleus sont bien partis: leur succès contre l'Australie (2-1) les a postés à la première place du groupe C. S'ils remportaient leur deuxième rencontre, un seul résultat dans l'autre match du groupe la même journée les priverait de la qualification dès ce soir: si l'Australie battait le Danemark. Sur le plan football, il y a eu du retard à l'allumage: l'équipe de France se doit une revanche à elle-même et à ses supporters. Il y a une animation à ranimer, dans laquelle Paul Pogba aura un rôle forcément scruté, lui qui répète vouloir être le «patron» de l'équipe. Il l'a été dans une certaine mesure en forçant la décision du premier match, étant à l'origine des deux buts français, mais il a aussi failli dans le lien entre milieu et attaque. Corentin Tolisso aussi, et le jeune relayeur devrait être remplacé dans le onze de départ par l'expérimenté Blaise Matuidi. L'autre victime pressentie devrait être Ousmane Dembélé en attaque, apparu emprunté contre l'Australie et sans doute remplacé par Olivier Giroud contre le Pérou. L'avant-centre, qui s'est fait retirer ses points de suture au front hérités d'un choc contre les Etats-Unis le 9 juin (1-1), apportera son jeu de tête et en remise auprès des feux follets Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ces deux-là aussi doivent rassurer. Griezmann a sauvé son entrée en lice par le penalty ouvrant le score, mais a reconnu avoir livré une copie en-deçà des attentes liées à son statut de leader d'attaque. Ménagé lundi en raison d'un petit pépin à une cheville sans gravité, il s'est entraîné normalement par la suite. Mbappé aussi doit apporter une réponse.

Dans un sens plus collectif, si l'on en croit le message que lui a adressé le défenseur Raphaël Varane en conférence de presse mardi: «Il faut s'adapter à d'autres façons de jouer. Ce n'est facile pour personne. On a besoin de ses qualités, c'est un joueur pétri de talent. Il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions avec une idée précise de comment jouer, combiner avec ses partenaires, comment défendre, comment presser». Varane sera aligné aux côtés de Samuel Umtiti au sein d'une défense a priori inchangée. Les deux latéraux, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, ont donné satisfaction. Le gardien et capitaine Hugo Lloris honorera sa 100e sélection. Le tout dans quel système tactique? Cela dépend aussi du Pérou de Ricardo Gareca, une équipe sud-américaine dans l'agressivité dont la Colombie a peut-être donné un avant-goût en mars (défaite française 3-2 au Stade de France en amical). Le Prédateur Paolo Guerrero, qualifié de justesse après les reculades de la justice sportive autour de sa suspension pour dopage involontaire, en sera le principal danger. Le buteur n'avait joué que la dernière demi-heure lors du revers 1-0 face au Danemark.