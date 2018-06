ILS ONT BRILLÉ TOUT COMME LEURS SÉLECTIONS Les geste des supporters sénégalais et japonais

Le Japon puis le Sénégal ont brillé mardi pour leur entrée dans cette Coupe du monde 2018 en Russie. Les Blue Samurais ont dominé la Colombie (2-1) puis les Lions de la Téranga se sont payés la Pologne (2-1). Mais leurs supporters présents dans la Mordovia Arena et dans le Stade du Spartak ont également brillé. En faisant le show avant, pendant et après leur match. A Saransk comme à Moscou les supporters du Japon et du Sénégal, qui étaient nombreux à s'être maquillés et déguisés pour manifester leur soutien aux leurs, sont ensuite restés de longues minutes dans les stades à la fin des rencontres afin de nettoyer leurs parcages. Ne reste qu'à donner un petit coup de balai aux fans brésiliens ayant préféré s'illustrer auprès de leurs hôtes en faisant chanter des propos dégradants à une jeune femme russe.