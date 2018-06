REVENU À LA MODE Le meilleur buteur est... le CSC!

Face à la Russie, le défenseur et capitaine des Pharaons Ahmed Fathi (33 ans, 128 sélections et 3 buts) a offert l'ouverture du score aux locaux en marquant contre son camp. Et c'est déjà le cinquième «csc» depuis le début de la compétition! En effet, comme le souligne le statisticien Opta, les buts contre son camp sont revenus à la mode. Le record historique - six buts, en 1998 - pourrait, et devrait même être dépassé puisqu'il ne manque qu'une réalisation offerte à l'adversaire à cette édition 2018. Si les défenseurs continuent sur cette lancée, cela ne sera qu'une formalité!