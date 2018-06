IL PORTE UN LOURD FARDEAU SUR SES ÉPAULES Quand Messi tousse, l'Argentine s'enrhume

La Pulga doit trouver la solution

Un penalty raté, une sélection en difficulté dans le Mondial-2018 et de lourdes responsabilités... Les espoirs de l'Argentine reposent encore sur les épaules de Lionel Messi, mais le génie argentin n'est-il pas un peu seul alors que se profile un match déjà crucial contre la Croatie aujourd'hui?

Les messages de soutien se multiplient, en faveur du Barcelonais. Il y d'abord eu son illustre prédécesseur, le fantasque Diego Maradona. «Je ne pense pas que le match de l'Argentine et les deux points perdus (après le nul contre l'Islande) soient dus au penalty manqué de Messi», a-t-il dit sur la chaîne vénézuélienne Telesur. «En voyant Messi sur le terrain, la vérité, c'est qu'il était très chaud, chaud comme je le serais aussi». «Il a tiré mille penaltys et marqué mille buts, alors qui suis-je pour dire quelque chose après son penalty?», a aussi plaidé son coéquipier en sélection, le Sévillan Gabriel Mercado. Même l'épouse de Messi, Antonella Roccuzzo, s'y est mise, publiant mardi sur Instagram une photo la montrant aux côtés de l'Argentin avec leurs trois enfants, accompagnée de cette légende: «toujours ensemble, et avec vous plus que jamais». Selon Olé, Mme Messi sera présente en tribunes pour le match contre la Croatie, aujourd'hui à Nijni Novgorod. «Beaux! Je les aime», a répondu la Pulga en commentaire.



Messi bien seul

Le bien-être de Messi fait l'objet de toutes les attentions, après le match raté contre l'Islande et avant une rencontre «cruciale», «vitale», dixit Mercado, contre la Croatie d'Ivan Rakitic, Luka Modric ou Mario Mandzukic. Une défaite face au leader du groupe D rendrait la qualification argentine pour les huitièmes beaucoup plus hypothétique. Et alors que le sélectionneur Jorge Sampaoli tâtonne encore à la recherche du bon équilibre collectif, que la défense argentine tremble à chaque offensive adverse, Messi est une fois de plus la meilleure, sinon la seule raison de croire en les chances argentines de gagner le Mondial. Mais le Barcelonais peut-il tout faire? Si on le compare avec celui du voisin brésilien, l'effectif de l'Albiceleste fait pâle figure. Le secteur offensif est remarquablement doté, ce qui éloigne d'ailleurs du 11 de départ les stars de la Juventus Turin Paulo Dybala et Gonzalo Higuain. Mais le milieu, la défense ou le poste de gardien de buts sont plus dégarnis.



«Fardeau»

La faute notamment à un football argentin pas forcément au niveau de son N°10. «La Fédération n'a pas de vision sportive et on ne sait ni où elle va, ni ce qu'elle veut...», fustige auprès de l'AFP le spécialiste du football sud-américain et responsable du site Lucarne Opposée, Nicolas Cougot. «Même au niveau de la sélection première, on en est à trois sélectionneurs en deux ans!». «L'Argentine a connu une mauvaise passe ces dernières années, au niveau administratif, comme d'autres, (...) comme la FIFA», avait observé en octobre 2017 le président de la FIFA, Gianni Infantino, préconisant à l'Argentine de mettre du «coeur, (de la) force et (de la) passion, pour commencer à travailler sérieusement pour ce sport». Placée sous tutelle de l'instance supranationale au coeur de l'été 2016, la fédération argentine (AFA) s'est depuis trouvé un président, Claudio Tapia, auparavant à la tête d'un modeste club de 3e division argentine. Mais pour le moment, c'est de la forme et de l'humeur de Messi que semblent bien dépendre les espoirs de son pays, et c'est ainsi que le défenseur Cristian Ansaldi l'a synthétisé mardi, en rappelant quel «fardeau» Leo portait sur ses épaules. «Dieu merci, il n'est pas seulement le meilleur sur le terrain mais aussi en dehors. Il a manqué le penalty, et en tant que grand professionnel, il sait ce que signifie ce penalty. Mais c'est grâce aux buts qu'il a marqués que nous sommes ici. Il est très bien, et c'est ce qui fait que nous nous sentons bien également». Pourvu que ça dure.