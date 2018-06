L'AVENTURE EST DÉJÀ FINIE Le Maroc impuissant face à Ronaldo

Grâce à sa victoire, hier, face au Maroc (1-0), le Portugal se rapproche tranquillement des 8es de finale, mais ne soigne pas vraiment sa différence de buts pour disputer à distance la tête de groupe à l'Espagne.

Un crack et un crève-coeur: Cristiano Ronaldo a repris seul la tête du classement des buteurs, avec une 4e réalisation qui pousse son Portugal vers les 8es de finale et brise les espoirs du Maroc, battu 1 à 0, première équipe officiellement éliminée du Mondial-2018. Avec son 4e but (de la tête cette fois) en deux matches, CR7 repasse devant le Russe Denis Cheryshev (3 buts). Et le crack du Real Madrid, auteur du 85e but de sa carrière avec le Portugal devient au passage le meilleur buteur européen en match international, selon le statisticien Opta. Le précédent détenteur du record était Ferenc Puskas, auteur de 84 buts avec la Hongrie entre 1945 et 1956.

Grâce à ce résultat, le Portugal se rapproche tranquillement des 8es de finale. Mais ne soigne pas vraiment sa différence de buts pour disputer à distance la tête de groupe à l'Espagne, l'autre favori (les deux superpuissances du foot se sont séparées sur un 3-3 spectaculaire pour le premier match de poule).

Le dernier match du Maroc contre l'Espagne n'aura aucun enjeu pour les Lions de l'Atlas.

Les hommes d'Hervé Renard n'ont pu retenir leurs larmes au coup de sifflet final... Leur véritable match raté fut celui face à l'Iran, lors de la première journée, où ils avaient perdu sur la plus petite des marges dans les ultimes minutes.

Un tout autre résultat dans cette rencontre aurait permis aux Marocains de garder leurs chances de qualification au prochain tour, malgré la défaite d'hier. Le mois de juin est cruel pour le Maroc, déjà précédemment éliminé de l'organisation du Mondial-2026, attribué par la Fifa au trio Etats Unis-Mexique-Canada.

Les trois représentants arabes dans cette compétition, le Maroc, la Tunisie et l'Arabie saoudite n'ont pas eu, faut-il le dire, le rendement escompté ne faisant, à aucun moment, le poids dans leurs groupes respectifs.



Cas Amrabat

Le médecin marocain se défend

Le médecin de l'équipe du Maroc Abderazzak El Hifti, critiqué pour avoir donné des petites claques au défenseur Noureddine Amrabat victime d'une commotion cérébrale vendredi contre l'Iran, a assuré avoir respecté «point par point» les recommandations de la FIFA. «Nous avons reçu un courrier de la FIFA qui nous rappelle les recommandations à suivre (...) nous les avons respectées point par point, notre intervention était correcte», assure-t-il dans une vidéo envoyée à la presse par la Fédération marocaine. Amrabat avait été contraint de quitter le terrain à la 76e minute vendredi à la suite d'un choc avec un adversaire lors de la défaite contre l'Iran (1-0). Dans un premier temps, le médecin marocain lui avait donné de petites tapes sur les joues, comme pour le réveiller, suscitant une vague de critiques sur les réseaux sociaux.