L'EGYPTE ÉTRILLÉE PAR LA RUSSIE (3-1) Décevante prestation des Pharaons

Salah n'a rien pu faire

Pour son deuxième match après une première défaite contre l'Uruguay, la sélection égyptienne a bien déçu, avant-hier soir, face au pays organisateur, la Russie, en encaissant pas moins de trois buts en seconde période contre un seul sur penalty.

D'aucuns s'attendaient, avec le retour de blessure de la star des Pharaons, Mohamed Salah, des «exploits» de ce joueur pétri de qualité. Malgré quelques réactions positives, toujours est-il que «Mo Salah» a joué avec la peur au ventre puisqu'il craignait visiblement les chocs. Salah et Trezeguet ont été les joueurs les plus en vue de l'Egypte qui, d'ailleurs, a bien su tenir, à un moment donné, face à cette sélection russe bien «rusée». Il a fallu attendre la 39' pour voir Salah négocier son premier bon ballon, sur une contre-attaque qui ne donnait rien.

Trois minutes plus tard, il tirait pour la première fois au but. Héritant d'un ballon à l'entrée de la surface, il manquait d'abord son contrôle avant de tirer en se retournant (42'). On notera également ces deux actions au profit des Egyptiens en cette première mi-temps: cette très jolie frappe enroulée de Trezeguet, qui frôle le poteau gauche d'Akinfeïev (16'). Et enfin cette contre-attaque qui a vu Mohsen s'élever et décocher une tête cadrée, qui atterrit directement dans les bras d'Akinfeïev (40'). Côté russe, on signale bien ces ratées de Cherichev qui tente une frappe de 20 mètres, qui passe au-dessus de la barre (19') et de Dziou qui manque le ballon d'un cheveu alors qu'il se trouvait dans les six mètres adverses (37'). De retour des vestiaires, les Russes réussissent un premier but «inattendu». Dzyuba parfait en tour de contrôle, le colosse poussait le capitaine égyptien Fathi à la faute, le forçant à dévier dans son propre but un centre de Zobnin (47'). Les Egyptiens sont assommés. Puis tout va très vite pour les joueurs locaux devant des supporters tous joyeux. Fernandes se joue de la défense pour servir Cheryshev en retrait. L'attaquant de Villarreal ne rate alors pas l'offrande, pour réussir son troisième but du Mondial (59'). Trois minutes plus tard, Dzyuba marque aussi son but. Il contrôle parfaitement de la poitrine la balle dans la surface, passe une charnière égyptienne assommée et trompe El Shenawy de près (62').

L'Egypte est KO debout! Mais sans baisser le pied, les Egyptiens tentent tout de même de réduire la marque. Et c'est chose faite par la «star» des Pharaons: 72' Salah bousculé dans la surface: l'arbitre siffle penalty. Il transforme lui-même la sentence en force et réduit la marque. Mais, c'est trop tard pour revenir au score devant des Russes déchaînés. Une prestation bien décevante de cette sélection égyptienne, sur laquelle les espoirs reposaient pou réaliser un prestation honorable. Mais tout cela a fini par partir en fumée, et les Pharaons, décevants, quittent prématurément la compétition, avant leur dernier match face à l'Arabie saoudite, dans une rencontre sans enjeu.