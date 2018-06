BOSNIE-HERZÉGOVINE Pépinière de sélectionneurs

Croatie, Suisse et Serbie ont au moins un point commun lors de cette Coupe du monde en Russie: un sélectionneur né en Bosnie-Herzégovine. Avec Zlatko Dalic, Vladimir Petkovic et Mladen Krstajic à la tête de ces équipes, le petit pays des Balkans est bien représenté au Mondial, à défaut d'y avoir son équipe nationale.

Et sans compter Vahid Halilhodzic qui a été évincé de son poste de sélectionneur du Japon à quelques semaines à peine de la Coupe du monde. «Avec Halilhodzic, les sélectionneurs originaires de ce petit pays issu de l'ex-Yougoslavie auraient pu être aussi nombreux que leurs collègues originaires de l'Argentine, une puissance mondiale de foot», se réjouit le site bosnien klix.ba. Les Argentins sont à la tête de quatre équipes nationales: Colombie (Pekerman), Pérou (Gareca), Égypte (Cuper) et bien évidemment Argentine (Sampaoli).

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite (Pizzi) est lui aussi né en Argentine, mais naturalisé espagnol.

Toutefois, assure le journal croate Vecernji list, «les sélectionneurs bosniens entraînent des équipes plus fortes que les Argentins, à l'exception de celle de l'Argentine». Ironie du sort, le nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Robert Prosinecki, est Croate.