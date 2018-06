COLOMBIE Saisie de maillots imprégnés de cocaïne

Quatorze maillots de l'équipe de Colombie lors du Mondial-2018, qui étaient imprégnés de cocaïne, ont été saisis par les autorités à l'aéroport de Bogota d'où ils devaient partir pour les Pays-Bas, a annoncé la police colombienne. «Profitant de la passion des supporters pour notre sélection, (les narcotrafiquants) ont décidé d'imprégner les vêtements de chlorhydrate de cocaïne», explique la police. Ces maillots, les mêmes que ceux utilisés par la sélection de José Pekerman en Russie, étaient imprégnés de plus de 5 kg de cocaïne chacun et emballés avec d'autres tenues traditionnelles colombiennes dans un chargement à destination de Groningue, aux Pays-Bas. En utilisant un processus chimique, les trafiquants dissolvent la drogue et l'étalent sur le tissu avant de la faire de nouveau extraire par un chimiste «sans perdre le moindre gramme», selon les policiers.