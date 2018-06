CÉRÉMONIE D'OUVERTURE Robbie Williams tente de se justifier

Jeu de mains, jeu de vilains. Le scandale provoqué par son doigt d'honneur lors de sa prestation effectuée en ouverture de la Coupe du monde en Russie, a poussé Robbie Williams à s'expliquer sur ce geste déplacé. Invité de l'émission matinale anglaise This Morning sur la chaîne ITV, le chanteur britannique a démenti une quelconque vengeance personnelle envers ceux qui critiquaient son rapprochement avec la Russie, en crise avec le Royaume-Uni.

Robbie Williams a tenté de trouver une explication. «J'étais sous pression, il ne me restait qu'une minute, et je ne savais pas si j'aurais fini de chanter au bout de 30 secondes. Alors j'ai montré qu'il me restait une minute avec mon doigt..., raconte-t-il. Je ne peux pas me faire confiance, je ne sais jamais ce que je vais faire, je n'avais pas prévu de faire ça». Difficile d'y croire, tant le chanteur est un habitué des déclarations et des gestes provocateurs incontrôlés.