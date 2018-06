DÉFAITE INTERDITE FACE À LA SUÈDE L'Allemagne pour sauver sa peau

Championne du monde en titre, l'Allemagne est à 90 minutes d'une humiliation historique: en cas de défaite aujourd'hui contre la Suède à Sotchi, elle quitterait un Mondial avant les 8es de finale, pour la première fois de son histoire.

«La pression est énorme», reconnaît Thomas Müller, l'homme aux 10 buts en Coupe du monde, guère brillant lors de la défaite inaugurale contre le Mexique 0-1. En Allemagne, la presse et la majorité des anciennes gloires de la Mannschaft, les Breitner, Matthäus et autre Effenberg ont éreinté l'équipe, pointant non seulement les lacunes tactiques et techniques, mais aussi et surtout l'état d'esprit des champions du monde qui ont semblé endormis sur leurs lauriers désormais fanés. Contre des Suédois en pleine confiance, la tâche s'annonce rude.

Les Scandinaves, qui ont privé l'Italie du Mondial en s'imposant en barrages, ont tout à gagner et peu à perdre. S'ils l'emportent, ils peuvent décrocher dès aujourd'hui leur billet pour le tour suivant.

Dans le camp des Allemands à Sotchi, sous le soleil de la mer Noire, après l'autocritique du début de semaine on cultive désormais la pensée positive. «Cette équipe et cet entraîneur ont souvent prouvé qu'ils savaient gérer la pression», renchérit Hans-Dieter Hermann, le préparateur mental qui accompagne la Mannschaft depuis 2004.

Cette fois pourtant, la situation est quasi inédite: jamais depuis 1982 l'Allemagne ne s'est trouvée en position d'être éliminée d'un Mondial dès le deuxième match.

Cette année-là, après une surprenante défaite d'entrée contre l'Algérie, elle avait tout de même atteint la finale.

L'opinion réclame des têtes à Löw, connu pour sa fidélité à ses joueurs-clés: celle d'Özil, d'abord, le très décevant animateur de l'attaque, celle de Khedira aussi, voire de Timo Werner. «Peu importe qui sera sur le terrain», répond Miroslav Klose, le recordman des buts en Coupe du monde (16) aujourd'hui adjoint de Löw chargé plus spécialement de préparer les attaquants.