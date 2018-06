EGYPTE Mondragon ne veut pas qu'El Hadary efface son record

Âgé de 45 ans, Essam El Hadary n'est pas encore apparu durant cette Coupe du monde 2018 malgré sa présence dans le groupe des 23 Egyptiens. Néanmoins, il y a de fortes chances pour qu'il soit aligné à l'occasion du dernier match de poule face à l'Arabie saoudite puisque les Pharaons sont déjà éliminés de cette compétition. Une perspective que redoute un certain Faryd Mondragon. Mondragon est un ancien portier colombien. Et en 2014, il était devenu le plus vieux joueur à participer à un match de Coupe du monde. Il avait alors 43 ans. Un record que l'ancien gardien messin aimerait bien pouvoir conserver. Et c'est pourquoi il prie pour qu'Hector Cuper maintienne El-Hadary sur le banc. «S'ils mettent El Hadary, alors il battra mon record et j'en serai triste, a-t-il confié à Goal. J'espère qu'il aura tous les honneurs qu'il mérite dans son pays, mais pas durant ce Mondial».