ESPAGNE L'Iran, Alba prévient le Portugal

Après la mise en garde du sélectionneur de l'Iran Carlos Queiroz sur le danger que pouvait représenter son équipe, c'est au tour du latéral gauche de l'Espagne Jordi Alba de prévenir la bande à Ronaldo, qui fera face aux Perses lundi (19h). «Je suis persuadé que le Portugal va avoir beaucoup de difficultés pour battre l'Iran, parce que c'est une grande équipe. C'est une équipe qui entame bien ses rencontres, avec beaucoup de présence en défense et un bel état d'esprit collectif. Ce mercredi, lors de notre victoire face aux Iraniens (1-0), leur tactique était très bonne, nous avions beaucoup de mal à entrer dans leur surface», a assuré le joueur du FC Barcelone jeudi en conférence de presse. Et c'est finalement grâce à un but on ne peut plus chanceux de Diego Costa que l'Espagne a remporté le match.