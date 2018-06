FAF - LFP Signature d'une nouvelle convention

«Cette convention permettra à la FAF de se concentrer sur les grandes lignes du football national», a-t-il indiqué. Medouar estime que la FAF doit gérer les «trucs» les plus importants du football national et ne pas perdre de temps avec des sujets comme la compétition et les problèmes des clubs. «Je pense que la fédération n'est pas censée vivre quotidiennement avec les problèmes des clubs et le déroulement de la compétition. Nous allons étudier certains dossiers de la FAF mais sans dépasser les limites. C'est de cette manière qu'on pourra aider le football algérien», a ajouté le nouveau président de la LFP. Et d'enchaîner: «Une de nos priorités est de préparer la nouvelle saison, afin de répondre présent le jour J. Les clubs vont commencer leur préparation d'ici à une semaine et on doit être au rendez-vous. Notre rôle est de gérer les affaires des Ligues 1 et 2. A vrai dire, nous n'avons pas un programme fixe, nous allons nous réunir, nous les membres du bureau exécutif, pour tirer au clair les choses». Interrogé sur le sponsoring et les droits TV, le désormais ancien homme fort de l'ASO Chlef juge que ce volet est très important pour les clubs. «Il faut étudier cette question et discuter aussi des droits TV pour éclaircir les choses. Un travail a été déjà entrepris entre le directoire de la LFP et la FAF, maintenant nous allons reprendre le dossier. Il faut que vous sachiez que les clubs ne peuvent pas survivre sans les droits TV et sans sponsoring. Nous allons continuer à travailler sur ce sujet pour que les clubs en profitent», a expliqué Medouar. Celui-ci a été élu en récoltant

19 voix contre 7 pour Azeddine Arab (ES Sétif), 6 pour Mohamed El Morro (ASM Oran) et 4 pour Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey). «Je veux saluer les membres de l'assemblée générale pour leur confiance et je tiens aussi à féliciter les nouveaux membres du bureau exécutif. Les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Aussi, il faut saluer le directoire qui a géré les affaires de la Ligue depuis le mois de janvier et aussi la commission électorale qui a veillé au bon déroulement de ce rendez-vous». Outre l'élection de Medouar, six membres ont été élus au bureau exécutif de la LFP. Il s'agit de Djamel Messaoudène (CA Bordj Bou Arréridj /12 voix), Mourad Belakhdar (JS Saoura /

10 voix) et Akli Adrar (MO Béjaïa / 8 voix) de la Ligue 1 ainsi que Mohamed Boualem (MC Saïda /

12 voix), Farouk Belguidoum

(RC Kouba / 9 voix) et Mabrouk Herrada (MC El Eulma / 9 voix) de la Ligue 2.