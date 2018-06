FRANCE Giroud vole au secours de Griezmann

Antoine Griezmann «se sent peut-être un peu moins bien physiquement, mais il va se gérer et être en forme pour la suite», a assuré Olivier Giroud hier à propos de son coéquipier, encore décevant lors de la victoire de la France contre le Pérou (1-0), au premier tour du Mondial. Griezmann «a eu une longue saison éprouvante. Il a joué énormément de matchs», a souligné Giroud. «Quand on a un peu moins de jambes, c'est moins évident d'être à l'aise sur le terrain, mais il est quand même très important pour nous. Il aurait pu marquer jeudi avec un peu plus de réussite. Et il a eu le sang-froid qu'il fallait dans le premier match (en marquant un penalty contre l'Australie)», a insisté l'avant-centre de Chelsea. «Même s'il a un peu moins de jambes, il est très important dans son intelligence de jeu et son sens de la passe. Je pense qu'il va monter en puissance, je l'espère.