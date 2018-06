IL BAT LE COSTA RICA DANS LES ARRÊTS DE JEU (2-0) Le Brésil a tremblé

Dominatrice, mais trop imprécise et parfois sans génie face à une valeureuse équipe du Costa Rica, la Seleçao a décroché la victoire sur le fil (2-0) dans cette 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde dans le groupe E.

Face à une équipe costaricienne alignée en 4-5-1, le Brésil a d'abord eu du mal à se montrer dangereux. Le Costa Rica s'offrait même la première occasion dangereuse avec une frappe de Borges dans la surface, qui passait hors du cadre. Après 20 minutes sans véritablement d'occasions pour la Seleçao, les Brésiliens haussaient leur niveau de jeu mais manquaient de précision dans le dernier geste. Alors que Neymar perdait un duel face à Navas, il a fallu attendre la 41e minute pour assister au premier tir cadré, oeuvre de Marcelo. A noter un but logiquement refusé à Gabriel Jesus pour une position de hors-jeu. Le Brésil est revenu avec de meilleures intentions en seconde période et se procurait plus d'occasions dangereuses en 10 minutes que durant toute la première mi-temps. Navas pouvait remercier la barre transversale d'avoir repoussé une tête de Gabriel Jesus, puis Gamboa d'avoir sauvé sur sa ligne un tir de Coutinho. Le gardien était chanceux, mais aussi, brillant avec plusieurs arrêts décisifs. Le temps filait et la Seleçao ne trouvait pas la faille alors qu'on atteignait le dernier quart d'heure. Les Auriverde pensaient que cette partie leur souriait enfin lorsque M. Kuipers sifflait un penalty. Une décision finalement annulée grâce à la VAR, l'arbitre estimant que la faute était inexistante sur Neymar. La star brésilienne semblait en effet se laisser tomber un peu trop facilement. Mais à force de subir, le Costa Rica cédait sur un but de Coutinho (1-0, 90e+1). Heureux, Tite chutait sur la pelouse au moment de célébrer ce but. Quel soulagement pour les Brésiliens! Neymar participait à la fête en marquant aussi au bout du temps additionnel (2-0, 90e+7).