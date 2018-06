KHEÏREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF: "Medouar n'est pas un inconnu"

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a indiqué que des prérogatives «plus importantes» seront attribuées à la LFP qui a depuis jeudi un nouveau patron, en l'occurrence Abdelkrim Medouar en remplacement de Mahfoud Kerbadj. «Cette Ligue ne se se consacrera pas uniquement à la programmation et au suivi des matchs de football. A votre avis, qui est le plus au courant des affaires et des problèmes du football national? Des prérogatives plus importantes lui seront attribuées. Le président de la LFP prendra part aux réunions du Bureau fédéral de la FAF et représentera tous les clubs professionnels. Il défendra les clubs et insérera leurs problèmes dans l'ordre du jour de nos réunions pour trouver les meilleures solutions», a précisé Zetchi. «Je félicite Medouar et les membres du bureau pour leur élection à la tête de la Ligue. Medouar n'est pas un inconnu du football algérien. Je pense qu'avec son expérience et celle des membres élus, les choses marcheront dans le bon sens. Aujourd'hui, la Ligue trouvera sa liberté dans la gestion et c'est une preuve que la FAF n'a jamais souhaité profiter d'elle», a ajouté le patron de l'instance fédérale. Interrogé sur l'arbitrage, Zetchi a précisé que c'est une «structure indépendante» qui ne sera pas gérée par la Ligue. «Il faut que vous sachiez que nous avons reçu des instructions de la part de la Fédération internationale de football pour que l'arbitrage ne soit pas géré par les ligues. L'arbitrage est une instance indépendante», a conclu Zetchi.