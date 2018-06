LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Abdelkrim Medouar élu nouveau président

Abdelkrim Medouar a été élu à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) en remplacement de Mahfoud Kerbadj, lors de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée jeudi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Medouar (ASO Chlef) a récolté 19 voix contre 7 pour Azeddine Arab (ES Sétif), 6 pour Mohamed El-Morro (ASM Oran) et 4 pour Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey). Ont été élus en tant que membres du bureau exécutif de la LFP, Djamel Messaoudene (CA Bordj Bou Arréidj), Mourad Belakhdar (JS Saoura) et Akli Adrar (MO Béjaïa) de la Ligue 1 ainsi que Mohamed Boualem (MC Saïda), Farouk Belguidoum (RC Kouba) et Mabrouk Herrada (MC El-Eulma) de la Ligue.