DIX NOUVELLES RECRUES EN ATTENDANT LE COACH JSK: beaucoup d'argent pour autant de promesses

Par Kamel BOUDJADI -

Finalement, une semaine s'est écoulée après l'Aïd et les supporters de la JSK ne connaissent toujours pas le nom de l'entraîneur qui va driver leur équipe la saison prochaine.

Si du côté des recrutements de joueurs, tout semble maîtrisé, il ne semble pas en être de même pour la question du coach. Jusqu'à hier, la piste Menad s'éloignait alors que les deux Français, Lavagne et Dumas pointent à l'horizon malgré les réserves de ces deux derniers. Bien que leur venue sous conditions, Cherif Mellal croit dur comme fer que la barre technique sera dirigée par un coach français. Tout en invitant les supporters à la patience, le jeune boss continue à chercher celui qui mènera la JSK vers le podium, pas moins que ça. Pour calmer l'ardeur de ces milliers de jeunes, il renouvelle sa promesse quand c'est nécessaire. La dernière mise à jour de celle-ci annonce l'arrivée à Tizi Ouzou d'un coach français au courant de la semaine prochaine. Sans révéler le nom de celui-ci, Mellal semble camper sur ses négociations avec Dumas et Lavagne.

Les supporters devront donc attendre une semaine pour connaître leur entraîneur, et encore si...Du côté de l'effectif, les choses semblent avancer à un meilleure rythme.

La commission de recrutement, dirigée par Karim Doudène, clôturera le cycle dans une semaine avec la signature de deux autres joueurs, Belkacem et El Moueden du Paradou Athlétic Club. Ce qui fera en tout, une dizaine de joueurs recrutés entre locaux, émigrés et étrangers. La dernière recrue étrangère est l'attaquant nigérian Uche Nwofor qui vient renforcer le compartiment offensif. Le poste a fait défaut aux Canaris durant plusieurs saisons. C'est pourquoi, Cherif Mellal a placé beaucoup d'espoir et beaucoup d'argent dans ce jeune joueur prometteur. En fait, Mellal aussi s'impatiente. La saison prochaine pointe déjà et la préparation n'a pas encore commencé. Cette étape de préparation est justement conditionnée par l'arrivée d'un vrai coach. Se lancer avec des adjoints comme c'était de coutume est considéré comme du bricolage et c'est justement cela que le jeune boss veut éviter à tout prix. Mais le temps presse et les supporters s'impatientent. La saison prochaine, la JSK fera la rentrée avec un nouveau visage. C'est la moitié de la promesse tenue de Cherif Mellal. La seconde moitié est plus compliquée car ce dernier a promis le podium. Et rien n'indique que l'effectif de la dernière récolte pourra assurer la promesse de leur boss. Les joueurs recrutés sont somme toute ordinaires et du niveau du championnat national. Les supporters avisés pensent justement que le recrutement n'est pas mauvais mais n'est pas à la hauteur des promesses de Cherif Mellal. Les joueurs recrutés ne sont pas meilleurs que ceux libérés. La preuve en est que tous ont trouvé des clubs de meilleure qualité de jeu que la JSK. Une chose est cependant sûre: Mellal a fait beaucoup de recrutements avec beaucoup d'argent.