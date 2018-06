ELLE AFFRONTE LA BELGIQUE AUJOURD'HUI Tunisie: dernier espoir arabe

Par Saïd MEKKI -

Les Aigles de Carthage en quête d'exploit

Aujourd'hui, seule une victoire contre la Belgique, grandissime favorite dans ce Mondial, pourrait permettre à la Tunisie d'espérer avoir une chance de qualification aux 8es de finale de cette compétition prestigieuse.

C'est donc aujourd'hui à 13h que la Tunisie jouera sa dernière chance de qualification face à la redoutable équipe belge à Moscou.

Questionné sur ce match, le sélectionneur de la Tunisie Nabil Maaloul, annonce la manière avec laquelle il pense gagner ce match décisive pour le compte de la deuxième journée du groupe G. «La défense belge est lente, on va essayer d'en profiter» fait remarquer Maâloul avant d'ajouter qu'«On va essayer de couper le lien entre De Bryune et Hazard, et les isoler du milieu de terrain». Et au coach de la Tunisie de conclure qu'«on va jouer avec une défense avancée et on a besoin d'un joueur qui porte l'équipe vers l'avant». Ainsi le sélectionneur de la Tunisie compte bien effectuer des changements dans son 11 de départ «en défense et au milieu» par rapport à l'équipe qui avait débuté lundi dernier contre l'Angleterre (défaite 2-1).

Du côté, belge, le latéral Thomas Meunier estime que «le meilleur moyen pour moi de battre la Tunisie c'est de la prendre à la gorge, de mettre la pression dès le début.

Si tu mets un but dès le premier quart d'heure, tu as le loisir de gérer la suite de la rencontre». La Tunisie est obligée de faire quelque chose et nous on veut se qualifier.

La priorité c'est plus l'aspect qualification que le danger Tunisie», a conclu le joueur belge.

Il est vrai que la Belgique est archi-favorite pour gagner ce match et ainsi assurer officiellement sa qualification aux huitièmes de finales mais la Tunisie ne se laisserait certainement pas faire facilement et risque bien de déjouer la bonne organisation du groupe belge.

Les Belges avaient vraiment des difficultés à se déjouer de l'organisation et de l'impact physique des Panaméens, lors du premier match.

La défense panaméenne a bien résisté avant de céder au début de la seconde mi-temps suite au but «libérateur» de Dries Mertens. Puis tout est allé très vite et la Belgique a repris confiance et fait douter les panaméens avant d'ajouter deux buts et se mettre dans sa véritable posture de «favorite» du groupe. Aux Tunisiens, donc, de faire douter ce groupe belge avant de tenter de prendre à défaut sa défense très lente dans ses réactions comme l'a si bien précisé le coach Maâloul. Mais entre le dire et le faire, seul le langage du terrain tranchera.

Il faut savoir que la Belgique partage la première place du groupe G avec l'Angleterre à l'issue de la première journée après leur victoire respective contre le Panama et la Tunisie.

Ironie du sort, les deux équipes perdantes rencontreront les deux formations gagnantes lors de ce premier tour en se les changeant. Ce qui veut dire que même le Panama se trouve dans la même situation que la Tunisie.

Seulement, le Panama aura l'avantage de connaître le résultat de la Tunisie avant de jouer son match contre l'Angleterre demain au stade Nijni Novgorod.