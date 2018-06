BATTUE PAR LA BELGIQUE (5-2) La Tunisie quitte le Mondial la tête basse

Les Diables Rouges marquent les esprits! hier, la Belgique a facilement pris le meilleur sur la Tunisie (5-2) à l'occasion de la 2e journée du Groupe G de la Coupe du monde 2018.

Dès le début de la partie, les Tunisiens étaient sous pression et Ben Mustapha devait s'employer avec une sortie devant Lukaku puis un arrêt sur un tir de Meunier. Dans la foulée, Hazard était fauché par Ben Youssef à la limite de la surface et l'arbitre désignait le point de penalty! Sans trembler, le capitaine de la Belgique prenait à contre-pied le gardien d'un tir placé à droite (1-0, 5e). Agressifs au pressing et inspirés dans le jeu, les Diables Rouges étouffaient les Tunisiens et multipliaient les vagues. Logiquement, les Belges enfonçaient le clou avec un but signé Lukaku, d'une frappe croisée, sur un décalage en or de Mertens (2-0, 15e). Quel festival! Et pourtant, quelques secondes plus tard, sur un coup-franc botté par Khazri, Bronn réduisait le score de la tête (2-1, 17e)! Ce match va-t-il basculer dans la folie? Séduisante offensivement, la Belgique continuait de dominer, mais manquait de lucidité dans le dernier geste avec des situations gâchées par Carrasco et Lukaku. Puis, juste avant la pause, Meunier servait parfaitement dans la profondeur Lukaku, qui réalisait un piqué parfait pour s'offrir un doublé (3-1, 45+3e). Les Belges filent vers la victoire! Au retour des vestiaires, les Tunisiens ne baissaient pas les bras et tentaient de sonner la révolte dans le sillage d'un Khazri exemplaire. Mais les Diables Rouges étaient trop forts! Sur un long ballon de Alderweireld, Hazard éliminait le gardien pour pousser le ballon dans le but vide (4-1, 51e). Même vaillante, la Tunisie était trop limitée pour revenir et Carrasco était proche d'aggraver le score sur une frappe enroulée qui frôlait la lucarne de Ben Mustapha. Dans une fin de match totalement dominée, les Belges, en gestion, continuaient de dérouler et Batshuayi ratait trois occasions de suite avec deux sauvetages de Meriah et Ben Mustapha puis un tir sur la barre! Et finalement, Batshuayi, enfin, terminait le festival belge avec une jolie demi-volée (5-1, 90e). Dans les dernières secondes, les Tunisiens sauvaient l'honneur avec un but de Khazri d'un tir croisé (5-2, 90+2e). Avec ce succès, la Belgique fonce vers les 8es de finale et sera officiellement qualifiée si le Panama ne l'emporte pas contre l'Angleterre aujourd'hui.