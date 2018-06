CR BELOUIZDAD Chaouchi et Balegh nouvelles recrues

Les deux sociétaires du MC Alger le gardien de but international Faouzi Chaouchi et le milieu offensif Abousofiane Balegh se sont engagés pour un contrat de deux saisons avec le CR Belouizdad. Le Chabab a ratissé large en engageant auparavant 12 joueurs: Nessakh, Boussif et Saïdi (ES Sétif), Kenniche (USM Alger), Keddad (ASO Chlef), Djerar

(JS Kabylie), Rabti (USM Blida), Chatal et Chelbab (USM Bel-Abbès) ainsi que Boulekhoua, Brameki et Mokrani (MC Alger). La direction du président Bouhafs, toujours en place, a confié la barre technique à Azzedine Aït Djoudi qui a mené le MO Béjaïa à l'accession en Ligue 1.